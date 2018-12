.- Da usted su consentimiento para que dichos datos sean comunicados a las siguientes instituciones u organizaciones vinculadas al Centro de Humanización de la Salud, con el fin de que le puedan informar sobre productos y/o servicios que puedan resultar de su interés relacionado con el campo de la humanización de la salud y la intervención social. - ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS RR CAMILOS con CIF: R-2800161-H. C / Sector escultores, 39, 28760 TRES CANTOS (Madrid). - RR CAMILOS- RESIDENCIA ASISTIDA SAN CAMILO con CIF: R-2800714-D C/ Sector escultores, 39, 28760 TRES CANTOS (Madrid). - ASOCIACIÓN PARA LA HUMANIZACIÓN DE LA SALUD SAN CAMILO con CIF: G85797165. C/ Sector escultores, 39, 28760 TRES CANTOS (Madrid). - ASOCIACION DE COUNSELLING HUMANISTA ESPAÑOLA con CIF: G87076394. C/ Sector escultores, 39, 28760 TRES CANTOS (Madrid). - FUNDACIÓN ASISTENCIAL SAN CAMILO con CIF: G83909887. C/ Sector escultores, 39, 28760 TRES CANTOS (Madrid). - FUNDACIÓN HOSPITAL RESIDENCIA SANT CAMIL con CIF: G63026926. Ronda de Sant Camil, s/n, 08810 Sant Pere de Ribes, Barcelona. A tal fin se podrán conservar sus datos durante un plazo de 5 años a partir de la última confirmación de su consentimiento. Dicho consentimiento tiene carácter revocable. Usted podrá ejercitar sus derechos conforme se detallada en la sección de Política de Protección de Datos www.humanizar.es .