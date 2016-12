En este monográfico recordaremos cómo cuidarnos y cómo cuidar saludablemente.

La Revista HUMANIZAR camina hacia fin de año con un monográfico dedicado a cómo ligar los intereses personales, con los generales y el bien común...De forma saludable.





Un tema de interés continuo, por los retos que lanza, porque nos cuesta cuidarnos, porque a veces se malinterpreta o se califica negativamente el "egoísmo"...

Con este objetivo, el equipo de HUMANIZAR lanza el número de noviembre-diciembre transmitiendo diversos mensajes relacionados:



o ¿Cómo ser capaces de reconocer la pluralidad y la diversidad?

o La empatía, actitud básica para construir CON el otro, con el diferente

o Las “periferias”, los “vencidos”…cómo colocarse donde ellos

o Si no se construye…se de-construye. O se des-truye.

o “Nada de lo humano me es ajeno”… ¿Cómo podemos practicarlo?





Podemos destacar entre sus páginas…

-La compasión en el cine. XI Jornadas Paliativos

-HUMANIZAR, a las puertas de sus Bodas de Plata

- “En el corazón de las mujeres”, con Rosa Belda

-“Psicología de lo diferente, con Alejandro Rocamora

- “Iglesia por el trabajo decente”





HUMANIZAR, a las puertas de sus Bodas de Plata…Casi 25 años a tu lado merecen celebrarlo



Hace tiempo que no conocemos vuestra opinión sobre HUMANIZAR, y qué mejor ocasión que la víspera de sus Bodas de Plata que celebraremos en 2017…





Hemos subido a internet una sencilla encuesta para conocer su opinión y crecer juntos.



