Narcisismo y autoestima en las profesiones de ayuda, uno de los temas de este práctico curso.

Os proponemos un curso novedoso y muy práctico, "Cuando la ayuda beneficia o daña. El manejo de los valores en la relación terapeútica". Tendrá lugar los días 9 y 10 de junio en el CEHS, de la mano de Marisa Magaña, directora del Centro de Escucha San Camilo. Licenciada en psicología, Máster en counselling, Máster en duelo, Máster en psicología de la vejez y Experta en tratamiento del duelo complicado. Este curso presencial de 12 horas tiene tres grandes objetivos: Promover actitudes hacia una ayuda de calidad

Aprender a identificar estilos de ayuda saludables y no saludables

Dotar de herramientas de trabajo que faciliten una ayuda sanadora

Contenidos:



1. Estilos de ayuda no saludables



1.1. Autoestima y narcisismo en los profesionales de ayuda



1.2. Identificación del falso sí mismo (falso ego)



Distintos tipos de ego



1.3. La ayuda que nace de las carencias propias



El otro como espejo. Proyección de inseguridades.

Manipulación invisible



2. Consecuencias de la mala praxis en el ayudado



2.1. Esclavización del paciente dependiente



2.2. Vulnerabilidad a la manipulación…



3. Estilos de ayuda saludable



3.1. Autoestima sana. Autoimagen y autoaceptación



3.2. La ayuda que nace del interés por el otro



3.3. Transferencias y contratransferencias positivas



4. Puesta en común y abordaje de experiencias individuales



