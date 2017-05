Uno de los materiales disponibles es la conferencia de Luciano Sandrin, "Cuando cuidar me hace daño".

¿Te perdiste las XXII Jornadas de Humanización de la Salud? ¿O te gustaría volver a rememorar algunos de sus momentos?



No te preocupes: desde www.humanizar.es te ofrecemos una selección de materiales audiovisuales a tu alcance con un solo "clic":



-El acto inaugural, con José Carlos Bermejo, Director del Centro, Fernando Prados, Director General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y Cristina Muñoz, responsable de Formación y Calidad del Centro.

-Conferencia de Francesc Torralba: "No olvidéis la hospitalidad"



-Claves para un liderazgo con corazón. Humanizar la gestión. de Rosa Mª Belda, médico, experta en duelo y relación de ayuda.



-Taller, "Cómo abrir las puertas de la UCI y no morir en el intento", de José Manuel Velasco, enfermero y miembro del Proyecto HUCI.



-El cuidado del profesional. Humanizar de dentro hacia afuera. Con Pablo Posse, psicólogo y experto en counselling.



-Es posible humanizar la muerte. Ley de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir de la Comunidad de Madrid. Por Francisco Javier Rivas, doctor, máster en bioética y en administración y dirección de servicios sanitarios.



-Conferencia. "Cuando cuidar me hace daño", de Luciano Sandrín, psicólogo, teólogo, experto en "burn out".



-Conferencia, "La vulnerabilidad como fundamento de la humanización", con Javier de la Torre, doctor en Derecho, licenciado en Filosofía y Teología Moral. Director de la Cátedra de Bioética en la Universidad Pontificia de Comillas. PINCHA AQUÍ