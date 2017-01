Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, Carmen Posada, concejala de Servicios Sociales, han visitado el Centro de Escucha San Camilo de Tres Cantos, que desarrolla su actividad con el apoyo del Ayuntamiento ayudando a personas en duelo y otras crisis, tanto de adultos como de niños.



José Carlos Bermejo, Director General, José Manuel Martínez, Gerente, y Marisa Magaña, directora del Centro de Escucha, han mostrado su funcionamiento y acompañado en las instalaciones, así como examinar la actividad realizada recientemente.





El Centro de Escucha ofrece apoyo emocional a las personas que se encuentran en situaciones de angustia, dolor, sufrimiento, riesgo de duelo patológico o cualquier otro proceso vital doloroso. Los usuarios reciben atención individual durante 20 sesiones, de una hora de duración, una vez a la semana.



BALANCE DEL AÑO



El 2016 ha sido un año lleno de intensidad para el Centro de Escucha. Intensas las situaciones acompañadas, las emociones sentidas y los mutuos agradecimientos expresados.



Durante estos meses las 135 personas que formamos este equipo, hemos acompañado a más de 450 dolientes en la penosa tarea de aprender a sentir, sin poder ver ni tocar, a aquellos a quien tanto aman y ya no están. Han sido dolientes por muertes traumáticas.



Nos han confiando y compartido su sufrimiento más intimo, 838 personas. Algunas por el quiebre emocional que les ha supuesto perder su salud o su trabajo, otras por el miedo y la ansiedad que les provoca ver como sus hijos, parejas y familiares se van alejando de ellos sin saber porqué. Y muchas de ellas por el bloqueo, apatía y sin sentido al que les ha arrastrado la soledad profunda.



Ha habido 13 grupos de intervención en duelo, y alguno de "recuperación de la alegría". Otros grupos numerosos han sido de "estado de ánimo" (ansiedad, separación, problemas familiares, etc).



Están funcionando 23 Centros de Escucha en España y hay 6 más en proyecto (Bilbao, Cádiz, Tarragona, Guadalajara y algunos en Madrid).



Los usuarios que no se pueden atender en el Centro de Escucha se derivan a otras Asociaciones, y así no se quedan sin recibir apoyo.



Han terminado su formación 30 "escuchas" nuevos, que comienzan su formación en este mes de enero.



Lo peor del año…no poder llegar a todo sufrimiento, los que se han perdido en su propio camino, los que no han podido seguir viviendo a pesar de la lucha, y los que no se han permitido siquiera luchar.



Lo mejor…todo lo demás, las mil lecciones de vida, los juicios de valor no hechos, las acusaciones trasformadas en compasión y la permanente sensación de crecimiento y de que sí, de que este es el camino que quiero andar.



Gracias compañeros, equipo de remeros, hermanos de armas como escribiría Mark knopfler, para definir la lucha por la vida digna y la humanidad.



¿CONOCES EL CENTRO DE ESCUCHA?



FORMACIÓN RELACIONADA



UNIDAD MÓVIL



PUBLICACIONES SOBRE DUELO