El próximo mes de julio se celebrará en la ciudad de Lisboa la "11th International Conference on Grief and Bereavement in Contemporary Society". Profesionales del duelo de renombre internacional como Robert Neymeyer, William Worden, Simon Rubin, Tomás Atting y Ruth Malkinson, entre otros, se darán cita en dicho congreso.



Como cabría esperar, el Centro de Escucha San Camilo, a través de dos de sus representantes, Valentín Rodil y Erno Parra, participará activamente en tan singular evento. Se presentará un poster y se explicará la labor en duelo que el Centro de Escucha viene desarrollando desde 1997 tanto con sus sesiones en sede como a través de la UMI (Unidad Móvil de Intervención en Crisis).



Esperamos que nuestra participación en este congreso sirva para ampliar nuestro mapa conceptual sobre la intervención en duelo en los distintos países del mundo así como para hacernos visibles y participantes en dicha red internacional.

