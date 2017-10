El próximo 14 de octubre se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Desde hace un año, la SECPAL, Sociedad Española de Cuidados Paliativos, está desarrollando a nivel nacional un Plan de Sensibilización de los Cuidados, con el objetivo de hacer cada vez más visibles los cuidados paliativos, ya que todavía existen numerosas carencias en nuestro país.



Casi 54.000 españoles cada año no están recibiendo atención especializada al final de la vida, no hay equipos para llegar al medio rural y la mitad de los centros sociosanitarios y residencias no ofrecen este servicio, a pesar de que un 30-40% de las personas pasa en ellos los últimos meses de vida.



Casi el 30% de los médicos no tienen dedicación completa y el índice de profesionales sin formación avanzada es del 15% entre los médicos y del 58,7% en enfermería y sólo el 25% de los recursos cuentan con psicólogos y trabajadores sociales.



Por este motivo, el Centro de Humanización de la Salud se adhiere al Plan, colaborando con las campañas diseñadas por SECPAL que desde este mes de octubre se pondrán en marcha.



Desde www.humanizar.es y nuestras redes sociales, nos haremos eco de los mensajes, opiniones, sugerencias, etc, provenientes de SECPAL en esta campaña. El objetivo es DAR VOZ.

Inauguramos nuestra participación con esta simpática fotografía de José Carlos Bermejo, Director del CEHS, sosteniendo un cartel con el mensaje:



DÍA MUNDIAL DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS

