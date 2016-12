La UCP San Camilo y sus profesionales han participado en diversos estudios.

Estamos acostumbrados a muchas cosas que para otros son lujos, como poder tomar un café cada mañana o irnos unos días de vacaciones. ¿Cómo no celebrar que en esta casa investigamos?



En esta casa desarrollamos estudios sobre duelo, sobre geriatría, sobre atención espiritual, sobre counselling, habilidades de comunicación y empatía, sobre cuidados paliativos y, en general, sobre lo que practicamos, la humanización de la salud.



Nuestros estudios los hacemos desde el Dto. de Investigación o desde otros departamentos. Cualquier profesional de la casa puede proponer y realizar un estudio de investigación. Además de realizar estudios con los profesionales del Centro Asistencial, damos apoyo a otros departamentos del Centro de Humanización de la Salud, como al Dto. de Formación en su formación continuada, realizando estudios de eficacia, o a la formación de posgrado, tutorizando alumnos que quieran investigar en sus trabajos de fin de master. Colaboramos también con el Comité de Ética Asistencial realizando estudios sobre cuestiones éticas que afectan al trabajo diario.



De cara al exterior, colaboramos con otros centros como la Universidad Autónoma de Madrid, la Católica de Valencia o la Fundación San Camil. Acogemos estudiantes en prácticas, del Master de Metodología de Investigación de la UAM y de la UCM. Asesoramos metodológicamente a colaboradores externos en los estudios que les puedan interesar. Y por último, también participamos en la comunicación y divulgación de la investigación, ya que el conocimiento no comunicado queda oculto. Por eso estamos presentes en las reuniones científicas, participando en las jornadas de la casa o en congresos científicos de nuestro ámbito (SEGG, SECPAL y LARES), como en la Revista Humanizar, donde os vamos contando poco a poco algunos de los estudios que vamos realizando.



Uno de los últimos estudios que hemos publicado trata un tema tan actual como doloroso; el suicidio. En este estudio, publicado en la revista The Spanish Journal of Psychology y titulado Psychometric Properties of the Attitudinal Beliefs Questionnaire about Suicidal Behavior (CCCS-18) (Propiedades psicométricas del cuestionario Creencias Actitudinales sobre el Comportamiento Suicida), entre otras cosas, hemos desarrollado un índice de riesgo de suicidio que predice correctamente el 76,4% de los casos de ideación suicida, recogiendo entre otros, los siguientes factores de riesgo: bajo nivel socioeconómico, inestabilidad emocional, estrés percibido generalizado, antecedentes psiquiátricos en la familia, red social limitada, presencia de enfermedades y ausencia de creencias religiosas.



Otro de los estudios que hemos publicado recientemente, en la Revista de Psicoterapia, se titula Duelos Familiares y Colectivos, diseños de una Escala de Actitudes hacia los niños en Procesos de Duelo. En este estudio hemos desarrollado una escala para analizar en qué medida los adultos hacemos a los niños partícipes de los duelos familiares. Hemos podido observar que, en muchas ocasiones, tendemos a evitar que los niños se enteren. Quizás nos falta formación, quizás nos faltan habilidades de comunicación, pero quizás nos falta el conocimiento de saber que, en la medida en la que el niño puede entender, necesita participar, ya que también necesita hacer su duelo.



Y por último desde aquí, como siempre, agradecer a todos nuestros participantes de las investigaciones, todos aquellos que no os cansáis de contestar a nuestros cuestionarios, esos que lanzamos vía web o los que os proponemos rellenar durante las jornadas que organizamos en el centro. Sin vosotros no podríamos estudiar ninguna de estas cuestiones.