Ahora más que nunca, es clave reflexionar sobre el fenómeno de humanización de la asistencia sanitaria y conocer la fundamentación del mismo. Si, además, eres profesional sanitario, es vital aprender habilidades que te permitan llevar a la práctica la humanización de la asistencia sanitaria, mejorando su competencia relacional y emocional.

Por este motivo se ha preparado en el CEHS un curso presencial, "Humanización de la asistencia sanitaria. De la teoría a la práctica", del 17 al 20 de abril.

En cómodo horario por la tarde, tres profesionales del CEHS, Valentín Rodil, Mamen Segovia y Esperanza Santos, expertos en duelo, relación terapéutica, malas noticias, abordarán estas realidades.

CONTENIDOS:

1. Fundamentos de la Humanización. (Profesor: Valentín Rodil)

Mito o realidad

Signos y síntomas de la deshumanización.

- De cosificación a la despersonalización



El profesional más allá de la técnica

-¿Cómo nos afecta el sufrimiento del otro?



- Humanizarse para humanizar.



2. Habilidades de comunicación terapéutica (Profesor: Valentín Rodil)

¿Cómo afecta nuestra comunicación en el cuidado?

Habilidades para conseguir que la comunicación sea terapéutica. ¿Qué digo?

- Aprendiendo a escuchar. De la escucha a la escucha activa



- Empatía terapeútica



a. Desmontemos mitos



b. Puesta en práctica. Reformulación



c. La empatía como actitud protectora de burnout.



Y, ¿si no sé qué decir? ¿qué hago?

3. Avanzando en la relación terapéutica. (Profesora: Mamen Segovia)

Comunicación de malas noticias.

Acompañando al paciente en situación de conflicto ético. Y si no estamos de acuerdo?

4. Las pérdidas (Profesora: Esperanza Santos)

¿Cómo nos afectan las pérdidas a los profesionales sanitarios?

- Mi experiencia de pérdida



- Miradas sobre la pérdida



Acompañamiento en situaciones de pérdida.

- ¿Dónde estoy?



- El duelo como proceso de fases y tareas



- ¿Estar en duelo o hacer el duelo?