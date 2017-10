A veces, las personas tenemos grandes paradojas… En nuestra cultura occidental, hombres y mujeres modernos, en este “ boom” de la “autoterapia”, tenemos la necesidad de saber de todo, desde estudiar la personalidad por la longitud de los pasos al caminar hasta tratar de entender cómo te relacionas por la forma de comunicarse tus antepasados entre sí.



Sin embargo, ante algo que nos tenemos que enfrentar de manera continua, como son las pérdidas, propias o ajenas, qué poco nos preparamos…

Es triste escuchar cómo personas que han perdido recientemente seres queridos, expresan entre sollozos, cómo a diario ven a conocidos suyos cruzarse de acera por evitar encontrarlos.



Ante una pregunta directa como ¿Qué decir y qué callar ante personas en duelo? ¿Sabrías contestar?... Si la respuesta es no, permíteme compartir contigo una reflexión desde la experiencia; el que no sabe que decir a otro ante una situación de sufrimiento, es porque tampoco ha desarrollado respuestas para sí mismo. No olvidemos que damos lo que somos…



La formación en duelo es básica, por necesidad propia y ajena. Nos enseñan a ganar pero no a perder, por eso nos “tragamos” nuestros duelos como píldoras amargas, con resignación y casi en completa soledad.



La realidad es que vivir las pérdidas desde una perspectiva más terapéutica e incluso más humana, es posible, eso sí, hay que estar dispuesto a dedicarle tiempo y esfuerzo.



Afortunadamente cada vez hay más personas que así lo creen, y lejos de huir del doliente, desean acercarse a él, en su momento de dolor y darles lo mejor de sí.



30 son ya los Centros de Escucha repartidos por la geografía española que se dedican a acompañar en procesos de duelo. Si nos ponemos a multiplicar, cada Centro por su número de escuchas, por los dolientes que acompañan, nos perdemos en las cifras.



Las personas que requieren ayuda para convivir con su duelo, cada vez son más; quizás la necesidad siempre existió, pero ahora el doliente sabe que hay personas preparadas y dispuestas a ayudarle.



En el Centro de Humanización de la Salud, llevamos acompañado en duelo más de 20 años, y hace ya casi 10 que decidimos dar el salto a formar también a otros a acompañar las pérdidas.



Desde este estado de necesidad, más que contestar a la pregunta ¿por qué formarse en duelo? Me atrevería a exclamar ¡cómo no formarse en duelo!

No olvidemos que, a fin de cuentas, el objetivo, no solo es el otro y sus necesidades, es mucho más prioritario, el objetivo soy yo y el manejo de mis ausencias, porque el primer compromiso de ayuda siempre es con uno mismo. ¿Es acaso posible llegar al otro arrastrando el peso de los propios duelos?



