Algunos de los voluntarios del Centro de Escucha San Camilo nos brindan su opinión y sentir...¡Gracias!

Les hemos preguntado a voluntarios del Centro de Escucha San Camilo su experiencia, opiniones, sentires, etc, acerca de esta vivencia. Así nos ha comentado, entre otros, Ana Barceló: "Enfoqué el voluntariado de escucha como ese pedacito de tiempo que me sobra, como “mi aportación” a otros, sin sospechar que lo que iba a recibir era inmenso. Como dice un compañero del CE, “no podemos desenfocarnos y hay que tener siempre presente que, una vez que cerramos la puerta de la sala, estamos pisando terreno sagrado”. Es infinita la generosidad y humildad del usuario que se abre en su dolor, rebusca en sus recuerdos, sentimientos y vivencias, los comparte, se rompe y solicita tu acompañamiento para seguir esa vida que se le ha atascado. Escuchar enriquece cabeza y corazón, es siempre una lección de vida.



En las supervisiones mensuales son los psicólogos del CE los que nos escuchan. Durante dos horas, los voluntarios exponemos los casos de forma confidencial y anónima, solicitando la verificación de que el camino que se sigue es el correcto, solicitando pautas y dirección. También nuestros compañeros no dan su opinión y visión del caso expuesto. Es una experiencia muy enriquecedora a nivel de conocimientos pero también a nivel humano. Ahí somos nosotros los que exponemos humildemente nuestras limitaciones, flaquezas o desconocimiento. Es un momento de intercambio que confirma que el trabajo del CE beneficia a todos los implicados en él.



¡Gracias a todos!"

