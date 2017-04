"No olvidéis la hospitalidad". Con esta sugerente premisa, Francesc Torralba, doctor en filosofía y teología, abrirá las XXII Jornadas de Humanización de la Salud. Tendrán lugar los días 27 y 28 de abril en el CEHS, totalmente gratuitas. Y ya te puedes inscribir en ellas...



En esta edición, estas veteranas Jornadas analizarán si la humanización es "una moda" o "un desafío", a través de realidades muy actuales, concretas y por qué no, comprometidas, domo la humanización de la gestión, cómo abrir las puertas de la UCI y no morir en el intenteo, el cuidado del profesional (humanizar de dentro hacia afuera) o el counselling como herramienta para humanizar la competencia relacional, sin olvidar la bioética.



En esta edición, además, contaremos con otro tema provocador: "Cuando cuidar me hace daño". Luciano Sandrin, religioso camilo y especialista en psicología de la salud y teología pastoral, nos llamará la atención sobre esta realidad.



También podemos destacar otras atractivas propuestas dentro de estos dos días: una mesa coloquio, moderada por José Carlos Bermejo, director del Centro, reunirá a expertos de la medicina, psicología, duelo...para tratar la Humanización como "tarea universal". Entre ellos, Julio Zarco, médico de familia y profesor de psiquiatría y psicología médica, abordará "la política y la toma de decisiones".



No olvidaremos tampoco en las Jornadas a la "Dignidad, como fundamento de la humanización", de la mano de Javier de la Torre, director de la Cátedra de Bioética en la Universidad Pontificia de Comillas.

II PREMIOS HUMANIZAR

La guinda de estas Jornadas la pondrá la celebración y entrega de los II Premios HUMANIZAR. Responden al deseo del CEHS, desde hace años, de reconocer, premiar y motivar el desarrollo de iniciativas, tanto individuales como organizacionales y científicas, que estén relacionados con la Humanización de la Salud.

¡Conoce todos los detalles de esta edición!