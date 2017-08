Las frases hechas no consuelan a la persona que está sufriendo por la pérdida de un ser querido...

¿Cómo acompañar a una persona que sufre dolor por la pérdida de un ser querido? ¿Qué decirle, cuando queremos que nuestra palabra sea de alivio? José Carlos Bermejo, director del CEHS, nos recuerda que, con frecuencia, utilizamos en estos casos frases hechas aprendidas por la tradición... "Es mejor así...Ya no sufre...Dios lo ha querido...Era un angelito y Dios se lo ha llevado..." Estos tópicos no siempre ayudan. A veces son modos de escaparnos de la angustia al encontrarnos con el dolor ajeno. Pretenderían ser de consuelo, pero al otro le generan sensación de incomprensión. ¿Qué hacer, entonces?

Recordemos que tenemos dos orejas y una boca, para escuchar el doble de lo que hablamos...Hay que hacer un gran ejercicio de humildad al acompañar

con el abrazo, el silencio, la escucha...Aceptar que no tenemos palabras, ni respuestas, sino que compartimos las preguntas. Bermejo nos recomienda así "acompañar, acoger al corazón, regalar nuestro hombro para que pueda apoyarse y llorar". Supone un desafío acompañar con pasión y humildad, sin grandes discursos ni frases hechas. FÓRMATE CON NOSOTROS: Para adentrarte en este mundo de forma profesional, es de gran ayuda formarse counselling, relación de ayuda y duelo... Máster en Intervención en Duelo Máster en Counselling