Foto de familia con los premiados en la pasada edición.

El Centro de Humanización de la Salud, del Centro San Camilo, reconoce el desarrollo de iniciativas individuales, organizacionales y científicas vinculadas a la humanización de la salud. D. Ramón Sánchez Ocaña, D. Alejandro Rocamora, psiquiatra, Las Consejerías de Sanidad de Madrid y de Castilla La Mancha –por sus Planes para humanizar la asistencia sanitaria, entre los galardonados. El Centro de Humanización de la Salud (CEHS), del Centro San Camilo –Religiosos Camilos-, celebra la Segunda Edición de los Premios HUMANIZAR, en el contexto de las XXII Jornadas Nacionales de Humanización de la Salud que celebrarán en Tres Cantos (Madrid) los días 27 y 28 de abril de 2017.

Estos Premios responden al deseo del CEHS, desde hace años, de reconocer, premiar y motivar el desarrollo de iniciativas, tanto individuales como organizacionales y científicas, que estén relacionados con la Humanización de la Salud.

Pretenden

• Poner en valor a entidades y personas que dediquen sus esfuerzos a la atención de las personas en situación de vulnerabilidad desde un punto de vista integral y humanizador, dentro del ámbito social y/o sanitario.

• Ofrecer un espacio de difusión de la cultura de la humanización de la salud.

• Reconocer y difundir iniciativas sociales que promuevan una formación en el ámbito de la salud y lo social de calidad técnica y humana.



Categorías Premio iniciativas Institucionales: Evidencia de iniciativas Institucionales (Hospitales, Clínicas, Centros de Salud, Asociaciones, etc.), que promuevan la Humanización de la Salud en su área de actuación, por ejemplo creación y desarrollo de Comités de Humanización en un Hospital, diseño de Planes o Programas de Humanización de la Sanidad en un determinado Centro o Comunidad Autónoma, etc.

Premio iniciativas Individuales:

Evidencia de iniciativas Individuales, en personas físicas que han demostrado su empeño y ocupación por la Humanización de la Salud en el ejercicio de su rol profesional o motivación personal no tratándose de proyectos que se desarrollan como parte de su actividad profesional en una institución concreta.

Premio iniciativas Divulgación:

Publicación de trabajos, reportajes o artículos periodísticos sobre la Humanización de la Salud, este premio podrá otorgarse en casos de publicaciones, bien de tipo periodístico o de cualquier otra índole, así como trabajos de investigación que estén vinculados y muestren una reflexión, innovación o desarrollo acerca de la Humanización de la Salud.

Los premiados Categoría Personas Dña. María del Carmen Segovia. Por su contribución a la humanización de las relaciones en los procesos de trasplante, en España y América Latina. Dña. Consuelo Santamaría. Ejemplo de humanización por la solidaridad en la escucha en duelo y la cooperación en crisis y catástrofes, especialista en niños.

Categoría Entidades Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Por el diseño e implementación del Plan de humanización de la asistencia Sanitaria en la Comunidad de Madrid. Consejería de Sanidad de Castilla la Mancha. Por el diseño e implementación del Plan dignifica en la Comunidad de Castilla La Mancha para humanizar la asistencia sanitaria. Categoría Divulgación D. Ramón Sánchez Ocaña. Por la contribución a la educación humanizadora para la salud en clave preventiva. D. Alejandro Rocamora. Por la aportación a la humanización de la psiquiatría y la promoción del counselling humanista en las acciones formativas y publicaciones.

Categoría Centro San Camilo D. José María Gutiérrez. Por la fidelidad al Centro San Camilo desde su inicio y el desarrollo profesional competente. D. Cirilo Marijuan. Por la genialidad del modelo de Centro Residencial construido bajo su liderazgo en los años 80, así como el liderazgo en la promoción del voluntariado en San Camilo. INSCRIPCIONES A LAS JORNADAS- PREMIOS E INFORMACIÓN

91 806 06 96

secretaria@humanizar.es Inscripción Info Conoce a los galardonados