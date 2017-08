José Luis Bimbela, doctor en Psicología y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, inauguraba hace años el curso académico de Másters y Posgrados en el CEHS...Y su mensaje sigue bien vigente: recordamos su conferencia, titulada "Yo decido. La tecnología con alma”, donde explicó las ventajas del "self counselling" como herramienta aplicada al mundo de la salud y otros ámbitos de interés.



"Estamos en un momento histórico", recordó Bimbela. "El instituto de las matemáticas del corazón ha insistido en la relación existente entre las emociones y los riesgos cardiovasculares". Por ello, el "regular las emociones es el próximo paso de la evolución humana", algo donde el counselling tiene un papel clave.



Bimbela insistió en su intervención en la necesidad de incorporar el ámbito espiritual a la vida cotidiana, como parte de la felicidad, junto a la salud biológica, la psicológica, la social...También la espiritual, entendida como "sentido de la vida" para prevenir "terrorismos del tipo que sean".



Ante los más de 125 alumnos de posgrado congregados en el CEHS, Bimbela repasó ideas como "yo decido cuándo ser feliz y con qué", "el poder va unido a la responsabilidad", y recordó los beneficios del humor y la alegría parafraseando a los Proverbios: "El corazón alegre hermosea el rostro", "El corazón alegre constituye buen remedio. El espíritu triste seca los huesos". También hubo momentos para trabajar el ego, e insistió en cómo la técnica, sin alma, sirve de poco.



"Hay que trabajarse primero uno, arduamente. Primero, yo conmigo; luego, yo contigo; finalmente, nosotros".



Para el profesor, aprender counselling "es apasionadamente difícil. Es un reto personal y profesional muy estimulante. Son valores y habilidades. Son actitudes y aptitudes. Son destrezas y técnicas. Son instrumentos y creencias. Como me gusta decir: “No son magia, son gimnasia”



Bimbela jugó con la simbólica letra H y proporcionó a los alumnos conceptos que tienen que ver, precisamente, con el alma, y que comienzan por dicha letra:



-Honestidad (antes de intervenir con el otro...¿cuál es, honestamente, mi objetivo?)



-Humildad (¿cómo gestionar mi ego para que no me devore?)



-Hechos (¿qué emociones y conducas decido contagiar?)



-Humor (¿cómo dar prestigio con optimismo?



-Habilidad (¿se nace...o se hace?)



-Hoy (hacer espacio al "presente", palabra que también sirve para designar un "regalo" u "obsequio").



