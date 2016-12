Acabamos/se acaba de publicar en la revista Spanish Journal of Psychology (The Spanish Journal of Psychology, 19. doi: 10.1017/sjp.2016.68) un artículo realizado en el Centro de Humanizacion de la Salud.

Se trata de un estudio metodológico en el que se valida el funcionamiento de un cuestionario sobre comportamiento suicida.

Este estudio motivado por el numero creciente de personas que llegaban al Centro de Escucha sufriendo duelo por suicidio, revela ademas una nueva medida denominada IRIS (Indice de Riesgo de Suicidio), que ha servido para confirmar que se trata de un instrumento valido, fiable y de facil aplicacion.

INVESTIGACIÓN CEHS

CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO