En la Unidad de Cuidados Paliativos San Camilo, se concibe el cuidado como un arte.

El 14 de octubre (segundo sábado de octubre), se celebra el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Es una jornada organizada anualmente por un comité creado especialmente para ello en el seno de la Alianza Mundial para los Cuidados Paliativos, red de centros, organizaciones regionales y nacionales de cuidados paliativos que apoyan su desarrollo a lo largo de todo el mundo.

Este año 2017, el lema mundial es “Cobertura de salud universal y cuidados paliativos - No deje a los que sufren atrás”. Conseguir este desafío depende realmente de todos. Esta oportunidad celebrativa nos permite subrayar la importancia de este aspecto humanizador de los Cuidados Paliativos que es su universalidad.

Actualmente son aún muy pocas las personas que reciben atención paliativa especializada, más aún si hacemos una mirada no solo Estatal o Autonómica sino también Global. Se dice que solo el 14% de las necesidades paliativas en el mundo son satisfechas. Por eso, tenemos ante nosotros un gran desafío humano: no dejar atrás a las personas que podrían vivir la dimensión paliativa, y están privadas de ella, sufriendo así evitablemente.

El objetivo de los cuidados paliativos no es solo aliviar el dolor, sino también mitigar el sufrimiento físico, psicosocial y emocional de los pacientes con enfermedades graves en fase avanzada y ayudar a los familiares de esas personas a cuidar de sus seres queridos.

Desde el Centro San Camilo, donde contamos con una Unidad de Cuidados Paliativos para 30 personas, cualificada con arte y estilo para hacer del cuidado precisamente una sinfónica obra de arte, nos unimos al profundo deseo de una mayor difusión de la cultura paliativa y una mayor cobertura mundial de cuanto significa “paliar”.

Con gusto nos unimos a cuantos ponen el corazón en las manos, como dijera San Camilo, trabajando en la docencia, planificación, gestión, asistencia, investigación y cuanto tenga que ver con la promoción de los cuidados paliativos. Lo celebramos y felicitamos por el gran bien que se hace.



En el Centro San Camilo (Centro Asistencial con Unidad de Cuidados Paliativos para 30 pacientes y sus familias, así como Equipo de Atención Psicosocial; y Centro de Humanización de la Salud), de los religiosos camilos, trabajamos por esta noble causa. Atendemos a los pacientes interdisciplinarmente, cuidamos a sus familias antes y después del fallecimiento (contamos con un Centro de Escucha para personas en duelo), promovemos el apoyo psicosocial y espiritual con un EAPS (Equipo de apoyo psico-social de la red Obra Social La Caixa), promovemos Jornadashttp://www.humanizar.es/formacion/jornadas.html formativas y celebrativas gratuitas (este mes de octubre de 2017 los días 4 y 5), contamos con un posgrado universitario a distancia y multidisciplinar sobre Cuidados Paliativos, así como un máster de Intervención en Duelo, http://www.humanizar.es/investigacion.htmlinvestigamos y publicamos trabajos científicos y libros de estudio. Centro San Camilo Tres Cantos – Madrid