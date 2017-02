"Esta es la cuarta colección de cuentos que hago. Una cada cuatro años. Llevo un tiempo, efectivamente, asomándome a este género, buscándolo, descubriéndolo, usándolo, notando sus efectos, regalándolo… He aquí un nuevo grupo de cuentos breves, a los que he añadido breves narraciones con sentido del humor o moraleja, seleccionados de aquí y de allí. Reunirlos es reconocerlos, dejar que vuelvan y adquieran la consistencia de las ramas del árbol al que entran a formar parte en este libro.



Efectivamente, aquí están como yo los he encontrado, a veces conociendo la fuente (citada), otras ignorándola, pues circulan por diferentes medios y en más de una ocasión con versiones distintas, sin saber el origen. Los tomo prestados. Y los ofrezco como recursos para el lector que busque destilado de sabiduría en fórmulas breves, preguntas dirigidas al corazón sin castigo moralizante, sino con connotación ética (moral-eja: moral chiquitita) saludable.





Dicen que los cuentos se escuchan no solo mentalmente, sino cordialmente. Son mensajes que nacen y se difunden desde el calor del corazón y hacia el calor de la intimidad espiritual. Su lectura, a veces genera esa sensación ingenua que llega a decir: “¡pues claro!”, así es, así debe ser, así quiero que sea y no solo como parecía que la cosa iba a discurrir. Porque, en efecto, los cuentos desvelan inéditos viables para la vida, indican propuestas para una ética de la felicidad y del compromiso con el bien de uno mismo y de los demás.



Los cuentos son un menú hecho solo de postres. No hay entremeses, ni platos hondos con menús abundantes, sino delicadezas sabrosas que ponen la guinda de la sabiduría en el corazón de las personas. No son, pues, largos discursos hechos de introducciones, premisas, desarrollos en partes articuladas, conclusiones y evocación de evidencias científicas. Son más sencillos, pero… muy ricos.



Yo quiero imaginar este libro despertando la conciencia de los adultos, como he imaginado los anteriores: “Regálame la salud de un cuento” (2004), “Regálame más cuentos con salud” (2008) y “Cuentos con salud. Para seguir regalando” (2012), publicados todos en la editorial Sal Terrae. En estos 12 años (¡no pocos!) he ido viendo cómo se distribuían estos libros de cuentos, cómo se compraban y regalaban. He visto grabaciones de voz en la red. También con diapositivas y cortos de videos. He conocido personas que los compraban por decenas para regalar a grupos. Y los he visto usar, como ya decía en alguno de los anteriores, en las más variadas circunstancias: para iniciar una clase, una reunión, una homilía, una conferencia, una celebración (de cualquier tipo), para afrontar un conflicto, para clausurar un año académico, para… intentar dejar un buen sabor de boca, a la vez que una ventana abierta a la búsqueda del paso siguiente para seguir comprometido con el bien.





Algunos dirían que hemos tenido un par de décadas de moda de cuentos. Y en parte tendrían razón. Creo que, son diferentes los factores que lo promueven: las redes prefieren cosas cortas.Nos cuesta leer grandes estudios y sesudos trabajos. El razonamiento sobre la ética se va quedando para unos pocos aficionados a la filosofía. Las religiones dejan de tener la autoridad moral para dar claves de valor –al menos en el sentido en que lo eran hace unas décadas en nuestro entorno-. Así es que estas píldoras de alimento espiritual para despertar la conciencia, sacudirla brevemente e invitar a caminar por senderos saludables, encuentran un buen escenario de vida y desarrollo.



Los cuentos de siempre, los de tradición oral, han servido durante siglos para poner en práctica el antiguo consejo de “enseñar deleitando”, pues lo que se pretendía era mostrar –sobre todo a los niños- lo que es bueno, aunque sin obviar lo malo, y, a un tiempo, divertirlos y entusiasmarlos. Porque las viejas historias hacen referencia a la realidad contradictoria del mundo: por un lado, el amor, la bondad, la justicia, la piedad, la generosidad, la salud y la belleza, pero, por otro, el odio, la envidia, la crueldad, la injusticia, la fealdad, la enfermedad, la vejez y la muerte. Los cuentos eran, pues, un escaparate atractivo en el cual los niños contemplaban la vida entera tal como es, una mezcla de alegría y dolor, de amor y odio, de bien y mal. También hoy los necesitamos con este fin.



Si tiene sentido hacer una recolección y presentarlos en forma de libro, es porque esta sigue algunos criterios, como las anteriores, que algunos lectores ya conocen y han usado y contribuido a su distribución. No son cuentos que carguen de moralina y provoquen el sentimiento de culpabilidad no constructivo. Son breves narraciones con provocación saludable que a mí, particularmente, me han servido.

Para llegar a seleccionar estos, he de decir que he invertido más tiempo del que me habría llevado escribir un libro de esta extensión de mi entera creación. Es decir, que hay realmente un trabajo de búsqueda y selección. En ella, pues, he desechado miles. He explorado entre los cuentos de tradición sufí, entre los cuentos chinos, he leído multitud de cuentos de tradición judía, cuentos de origen indio, otros de origen totalmente desconocido para mí…

Y aquí tienes estos pocos elegidos. Es mi propia colección que, con los anteriores, llegan a ser poco más de doscientos. ¡Que los disfrutes!"

CUENTOS QUE SANAN. PARA REGALAR.

NOVEDADES EDITORIALES

CATÁLOGO