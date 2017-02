El Consejo Permanente de HUMANIZAR, en el CEHS.

Hacía varios años que no preguntábamos a los lectores de la Revista HUMANIZAR qué opinan; sus gustos y sugerencias sobre esta publicación editada por el Centro de Humanización de la Salud que cumple sus Bodas de Plata en este año, 25 años generando y compartiendo conocimiento y salud.



A través de Google Drive, en la Redacción de HUMANIZAR hemos recogido las respuestas de más de un centenar de participantes, que han querido "mojarse" y repasar desde el contenido de la Revista hasta su utilidad personal y profesional, pasando por sus secciones favoritas, por cuántas manos pasa su ejemplar en papel o los temas que echa de menos...



El cuestionario se estructuró en ocho sencillas preguntas, la última de ellas abierta, óptima para que puedan explayarse y dar información especialmente enriquecedora.

El contenido

A más del 75 %, el contenido de HUMANIZAR le parece muy interesante. A un 22 % interesante, y a un escaso 1,8 % le parece poco interesante.

Esta es una pregunta que responde a un criterio de generalidad.

Las secciones

Para concretar, pasamos a la siguiente, que pregunta “¿qué secciones lees con más frecuencia?”, de las 20 fijas que ofrece HUMANIZAR. Se les preguntaba por tres secciones, pero muchos de ellos han ampliado la respuesta.

Entendemos que las respuestas en este tipo de encuestas pueden arrojar resultados que relativizar, ya que a veces se marcan respuestas en función de nuestra memoria, estado de ánimo en ese momento, etc. Son las respuestas abiertas, por tanto, el complemento ideal. Teniendo esto en cuenta, arrojamos los siguientes resultados:

Las cuatro secciones más leídas de los participantes en la encuesta han sido, por este orden:

• Salud mental, de Alejandro Rocamora, ha sido mencionada en 56 ocasiones.

• Relación de ayuda, de José Carlos Bermejo, le sigue con 55 menciones.

• Cuídate cuidador, las artísticas páginas centrales de Fidel Delgado, se ha apuntado 54 veces.

• Los reportajes y entrevistas son muy seguidos por los lectores, con 52 menciones…Esta sección es especialmente “de equipo”, ya que en ella participan diversos colaboradores: María Pilar Martínez Barca, Francisco Javier Rivas Flores, Cristina Ruiz, Raquel Miguel, entre otros…¡Enhorabuena!





Muy cerca le siguen las secciones de:

• Ética global, de Francesc Torralba, con 48 marcas. Bibliografía, los libros recensionados por Luis Armando de Jesús Leite, con 46. Y la Carta del Director, de Jesús María Ruiz, con 45.

• Investigación, Cine, La Botica de San Camilo y Mujeres, les siguen, con valores de 44, 39, 39, 39 respectivamente. Bajo la batuta de Marta Villacieros, Peio Sánchez, Diana Sánchez y Rosa Mª Belda.

Las otras 10 secciones restantes también obtienen la consideración y el interés de los participantes, casi todas oscilando entre veintitantas y treinta y tantas menciones. Lo cual nos da un indicativo de que toda la Revista, todo su material, se conoce y se sigue. No hay una sola sección que quede descubierta o “desatendida” por el público lector...



¿Por dónde empiezas a leer la Revista?

Una pregunta que nos habla de hábitos lectores, de costumbre, de fidelidad a una determinada sección o rutina…

De las 109 respuestas, 66 de ellas, es decir el 60, 55 % comienza a leer HUMANIZAR por el principio. Arrancan con la portada, sumario y Carta del Director.

Buscan a su autor favorito directamente, un 21, 10 %.

Un 9, 17 % prefiere empezar la lectura por el final de la Revista, por La Botica de San Camilo.

Empiezan por las páginas centrales, la sección de Fidel Delgado, un 5, 58 %, mismo porcentaje que no define este hábito, y marcan la opción “otros”.



¿Por cuántas manos pasa tu ejemplar?

Una cuestión atractiva, que nos ayuda a hacernos una idea de cuál es “la vida” de ese ejemplar de HUMANIZAR, si rueda por varias manos en la casa, oficina, parroquia, hospital o Comunidad…O si se lee y disfruta personalmente.

Dato curioso, un 48.62 % dice que HUMANIZAR se comparte entre 2 a 5 personas.

Los que leen la revista exclusivamente ellos, son un 23.85 %.

HUMANIZAR también tiene su “aprovechamiento de lectura” bajo el mismo techo en grupitos más amplios: de 6 a 10 personas con el mismo ejemplar…En este caso, un 9.17 %

Más de 10, un 1.83 %

Finalmente, hay un 16.51 % de lectores que no sabe o no ha contestado la pregunta.



Utilidad personal y profesional

Comprobamos muy satisfactoriamente, que HUMANIZAR es útil tanto profesional como personalmente a un elevado porcentaje de los encuestados: un 56.88%

Seguido por un 22 % que se decantan sobre todo por su utilidad personal.

Un 4, 58 recuerda su utilidad profesional…Mientras que un 16.51 % no sabe o no contesta.



¿Cómo llega a ti la revista?

Los lectores reciben HUMANIZAR de varias formas:

Un 42, 20% son suscriptores, 46 de las 109 encuestas respondidas.

Un 27, 52 % obtiene la Revista como regalo: alguien que le aprecia se la regala…Destacamos que una selección de alumnos del Centro de Humanización reciben durante su primer año de estudio la Revista, así como los auxiliares del Servicio de Ayuda a Domicilio, entre otros…Es una oportunidad de compartir y generar conocimiento y salud.

Casi el mismo porcentaje, un 25, 68 %, no sabe o no ha contestado a la pregunta.

Finalmente, un 4, 58 % aprovecha HUMANIZAR y la lee en un lugar “donde se la encuentra”.



PREGUNTA ABIERTA

¿Qué secciones o temas echas de menos?

La mayoría de los encuestados que responden a esta pregunta no echa de menos ninguna sección o tema, un 11 %. Hay un alto porcentaje que no comenta nada al respecto, un 80, 73%.

Entre los temas que podrían interesar en un momento dado, nos dicen, encontramos:

-Perdón y salud

-Espiritualidad y oración

-Temas bíblicos

-Salud y medicinas complementarias

-Testimonios

-Aspectos de humanización infantil

-Voluntariado …





Como complemento, los lectores también nos comentan sobre HUMANIZAR…

-Que la encuentran “muy útil y de buena calidad formativa”

-“Muchísimas gracias por vuestro trabajo, por esta energía humanizadora que es contagiosa y podemos regalarnos unos a otros”

-Más voluntariado, más vivencial

-Menos artículos sesudos/teóricos

-Alguna entrevista en profundidad a alguna figura destacable en humanización: ancianos, enfermos crónicos, niños, niños enfermos, políticas de humanización…

-“Me parece que la revista os la trabajáis un montón, que es muy completa y actual. Me gusta que es atractiva para todo tipo de gente. Yo la llevo a la consulta del médico, del dentista o de la clínica a la que voy asiduamente y la mezclo con las otras revistas que hay”.



En definitiva, podemos sentirnos satisfechos con las impresiones y opiniones recibidas por parte de nuestros lectores, y a la vez, animados a continuar con este bonito camino iniciado hace 25 años. ¡Gracias desde aquí a todos los que lo hacéis posible!



