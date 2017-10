Los vecinos de Torreforta, en Tarragona, cuentan desde esta semana con un nuevo servicio, cercano y gratuito, para ayudarles a superar el duelo. Se trata del Centro de Escucha San José Obrero, CESJO, que acaba de poner en marcha la parroquia con el apoyo de Cáritas.



Javier Álvarez, coordinador del centro, explica que se trata de un servicio abierto en el que son bienvenidas todas las personas que están pasando por cualquier situación de duelo y sienten que necesitan ayuda. Atenderán, cómo no, a quienes están sufriendo por la muerte de un ser querido, pero también a quienes han pasado por una ruptura de pareja, un duelo pre o postnatal, los que han tenido que emigrar de su país o los que han perdido su trabajo, su casa, la salud...



El centro del servicio será la escucha y el acompañamiento por parte de un grupo de voluntarios de manera anónima y gratuita. De momento hay diez, entre psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales... Pero también personas que no tienen ninguna carrera relacionada. Todos llevan un año y medio formándose para este propósito, aunque Álvarez, diácono de la parroquia, explica que no se trata de un servicio profesional ni quiere sustituir a uno.



Para acceder al centro hay que llamar por teléfono para un primera cita. A partir de allí se inician las sesiones semanales que, en principio, está estipulado que podrán ser hasta 20.



Pero ¿cómo saber que se necesita ayuda para superar el duelo?. Aunque cada situación personal es distinta, desde el centro ofrecen algunas pautas: si no se recupera la normalidad en la vida, si no se encuentra el camino para normalizarla, si nada le estimula, si sabe que la persona querida no está pero la busca, si no puede tocar nada de lo que era suyo...



Para no 'momificar' el duelo



Álvarez cuenta que pensaron en crear un servicio de estas características no sólo porque en la parroquia se hacen unos 120 entierros al año, sino porque hay otras muchas situaciones dolorosas que resolver.



Este centro, el primero de Tarragona, sigue la misma metodología que el centro de Sant Pere de Ribes, el único que había hasta ahora en Cataluña puesto en marcha por los Religiosos Camilos y su Centro de Humanización de la Salud.



Álvarez apunta que uno de los problemas que tiene la sociedad con el duelo es que «no se resuelve bien, sino que se tiende a momificarlo» y recuerda la imagen de la joven viuda condenada a vestir de negro durante años.



El centro busca es que haya una sanación, una liberación del sufrimiento, «queremos ofrecer un soporte anímico que ayude a la persona a restaurar y recuperar sus potenciales y capacidades personales». Se puede contactar llamando al 695 272 211.

