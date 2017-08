A finales de septiembre llega el otoño…Y con él, tras coger fuerzas estivales, una oportunidad de puesta a punto, de re-comenzar, de reemprender la marcha…

Iniciamos curso académico. Numerosas opciones formativas bullen en este monográfico.



Y alzamos la voz, contundentes, para hacernos eco de un grito vital y social. Ahora muy en boga, pero que viene de lejos y demanda nuestra atención:

“¡No es no!” (o lo que es lo mismo, “abuso y acoso, ¡stop!”)



Stop a los abusos. A la persona. No solo a la mujer. O al niño. O al estudiante. O al inmigrante. O al vulnerable. A LA PERSONA



Entre las piezas podemos destacar, entre otras:



Ficciones para enfrentar el bullying

El acoso escolar ha sido una problemática perenne en el ámbito juvenil. Hoy en día, la sociedad está más concienciada, pero no quiere decir que estemos cerca de su desaparición…



Consentimiento informado: contención al abuso sanitario

El desarrollo de la incorporación de la voz de los pacientes en el acto sanitario ha sido muy reciente en el tiempo…Recorremos la historia con Javier Rivas Flores.



He escuchado al pederasta

José Carlos Bermejo nos brinda un intenso testimonio, el de un abusador de menores. No deja indiferente su voz, sus impresiones, su idea de futuro…



Educar la mirada para ver lo bello

Algo que tenemos que educar, que se aprende en la vida familiar, el colegio, con los amigos y en el entorno. Mari Patxi nos regala una deliciosa reflexión sobre cómo cultivar y cuidar la belleza que nos rodea, para hacernos más humanos…Y más divinos, si cabe.



Esto, y mucho más, en la Revista HUMANIZAR, de la mano de nuestros expertos colaboradores.



Selección de piezas en abierto