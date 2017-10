En estas situaciones se precisa, junto a la ayuda médica, la intervención de psicólogos y profesionales expertos en acompañar en crisis

Ante los recientes desastres, entre ellos el de México, nos preguntamos ¿qué podemos hacer? ¿Cómo ayudar? ¿Es necesaria la formación? Hablamos con Erno Parra, psicólogo, experto en duelo, intervención en crisis y bombero de la comunidad de Madrid, así como profesor en el Centro de Humanización de la Salud y voluntario del Centro de Escucha San Camilo… Erno, ante catástrofes de tal magnitud como la vivida hace tan sólo unos días en México, enseguida, junto con la ayuda médica, de bomberos, etc, aparece la ayuda de psicólogos y profesionales expertos en acompañar en crisis. Realmente, ¿de qué manera se puede ayudar psicológicamente a una persona que acaba de sufrir semejante trauma?



Desde una mirada psicológica podemos pensar que la persona que vive esa situación también ha vivido un terremoto interior…

Toda la estructura que soporta una vida estable se ha tambaleado, a veces cae y en otros casos se toma contacto con la extrema vulnerabilidad en la que nos desenvolvemos sin ser conscientes.

Cuando esto ocurre, las creencias que dotan a las personas de la sensación de pérdida de control, seguridad y previsibilidad son un montón de escombros. Y la consecuencia es una situación emocional que incrementa el efecto percibido de la experiencia y puede limitar la capacidad de actuación de personas y comunidades.

Ante ello son múltiples las intervenciones a realizar. En principio, hay que garantizar la sensación de apoyo social atendiendo a la cobertura de necesidades inmediatas. Se precisa que la persona se sienta cuidada y atendida desde un contexto de escucha que, a la vez, dé curso a una adecuada gestión de los procesos emocionales que se viven.



Esto en cuanto a la ayuda inmediata, ¿y a corto y medio plazo?, ¿Cómo se puede ayudar? porque me imagino que las necesidades cambiarán y las capacidades de la persona también ¿No?



La ayuda inmediata se enmarca en el contexto de los Primeros Auxilios Psicológicos, que pretenden atender a la persona en los momentos posteriores a un hecho potencialmente traumático. Estos cuidados persiguen limitar el sufrimiento en el momento en el que se aplican y, además, prevenir en lo posible la reaparición o la cronificación de estos efectos psicólogicos.

A medio plazo, el trabajo requiere la elaboración de las pérdidas, que pueden ser múltiples, común en lo básico a otros duelos. Este proceso, para ser saludable, requiere reconocer en qué salimos dañados; pérdidas personales y materiales, sistemas de creencias, cambios socioeconómicos… y tras ello, precisa del proceso de adaptación a las nuevas circunstancias.

Por último, atendiendo a la vida como un continuo proceso de desarrollo, hay que pensar que la supervivencia ante el trauma no debería quedarse en una mera adaptación y recuperación. Siempre existe la posibilidad de un crecimiento postraumático, donde la elaboración del sufrimiento y la atención a lo significativo estarán al servicio de la resiliencia.





¿Crees, desde tu experiencia, que cualquier persona que quiera y esté sensibilizada, podría hacer este tipo de ayuda?



Hay un primer nivel inmediato, muy importante, para el que todos deberíamos estar preparados que es para dar apoyo y acompañar al dolor ajeno. Tiene que ver con la sensibilización, y con el desarrollo de valores y actitudes en una comunidad.

Una mayor formación se requiere para aquellas personas que forman parte de fuerzas de seguridad y equipos de emergencias, donde la capacitación en Primeros Auxilios Psicológicos debería ser universal. En caso de terremoto, hay que destacar que esta capacitación ha de estar ligada a los recursos que faciliten refugio, que se convertirá necesariamente en un lugar donde optimizar la ayuda. Y por último, cuanto antes, es necesaria la presencia de personal especializado. Que sea capaz de detectar necesidades específicas y que disponga de los recursos adecuados para actuar ante las mismas.



CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO http://www.humanizar.es/servicios-asistenciales/centroescucha.htmlUNIDAD MÓVIL DE INTERVENCIÓN



MÁSTER EN INTERVENCIÓN EN DUELO EN EL CEHS