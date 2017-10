Concretos, muy directos y prácticos. Así son los Seminarios que cada mes organiza el Centro de Humanización de la Salud, en la sede del Centro de Escucha en c/Reina Victoria, Madrid. En octubre, este jueves 19 abordaremos un tema esencial y poco tratado: qué ayuda y qué no cuando acompaño a una persona en duelo.



Este seminario presencial, en Madrid capital, tiene como objetivo comprender a nivel básico el fenómeno del duelo y los elementos que facilitan su elaboración. Está orientado a personas interesadas en tomar contacto con la vivencia del duelo y sus implicaciones en el acompañamiento a otros.



Contenido:



1. El duelo.



¿Qué es?

¿por qué ocurre?



2. ¿Qué es normal y qué no cuando estoy en duelo?



3. El duelo: ¿Qué ayuda y qué no?



Se impartirá en la Sede del Centro de Escucha San Camilo, en la C/Reina Victoria 8, 4º B de Madrid.



En una sola tarde. Impartido por Marisa Magaña, responsable del Centro de Escucha San Camilo, experta en duelo.



¡¡¡INSCRIBETE!!!



OTROS CURSOS PRESENCIALES