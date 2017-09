Una de las ventajas de estudiar counselling en el CEHS son sus prácticas en cámara gesell con equipos de última generación.

Le hemos preguntado a especialistas en relación de ayuda del CEHS unas claves para conocer mejor el counselling, un término que oimos a menudo, pero que quizás no identifiquemos adecuadamente...

¿Qué es el counselling?

Mirar, escuchar y aceptar. Abrir mente, corazón y alma. Sentir, comprender y acompañar. Dejar al otro ser quien es y que libremente decida lo que quiere ser. Acompañar en el sufrimiento sin dirigir los pasos. ESTO ES COUNSELLING.



El counselling es un proceso de acompañamiento y aprendizaje especializado en función del cual, mediante la interacción del counsellor y el cliente o (individuos, grupos), y de una manera integral, aborda el mundo de las relaciones.



¿Para qué sirve?

El counselling puede tratar de ayudar en... la resolución de problemas específicos

la toma de decisiones,

gestionar crisis,

mejorar las relaciones,

desarrollar los recursos,

promover y desarrollar la conciencia personal,

el trabajo con las emociones y los pensamientos,

las percepciones y los conflictos internos y/o externos.

El objetivo del Counselling es establecer procesos para acompañar el cambio en las personas, a través de, entre otros, el trabajo con las emociones.



¿Qué te ofrece el CEHS respecto a otros centros para estudiarlo? El Centro San Camilo es un centro de formación y asistencia. Uno de sus valores más importantes es ése, que cuidamos y enseñamos a cuidar. Se comparten espacios con pacientes, usuarios del centro de escucha, familias, profesionales… Destaca su profesorado: su calidad científica y humana; lo dicen las evaluaciones de calidad... Simbólicamente, la frase “Más corazón en las manos” al llegar y al irte y en el interior del centro, se desarrolla a través de las actitudes y habilidades. Se trata de un intento de humanizar las relaciones en los distintos ámbitos, con nuestras dificultades. Formación personalizada: calidad humana y valores del centro. Más de 15 años de experiencia. Facilidad de pago Certificado de excelencia europea de calidad de 400 plus Recurso técnicos: Cámara gesell y campus virtual Prácticas supervisadas por expertos Ofrecemos el servicio del centro de escucha como usuarios también a nuestros alumnos Material didáctico del centro, nuestros libros y revista. Generamos conocimientos.



¿De qué me va a servir a mí estudiarlo? ¿y a los demás que yo lo estudie?

La formación en counselling sirve prioritariamente para habilitar a todas las profesiones de los ámbitos sociosanitario, educativo, de la gestión y de la pastoral en el acompañamiento a personas que viven una situación de crisis, dificultad o necesitan asesoramiento en toma de decisiones. También facilita una forma de desarrollo y crecimiento personal, y sirve a toda persona que quiera mejorar sus relaciones y ejercer una atención más humanizante y humanizadora.