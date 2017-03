José Carlos Bermejo nos presenta esta joya editorial, "Orar el duelo"...

Poner palabras al corazón, expresar la propia pequeñez y necesidad, dar gracias, reconocer el misterio, silenciar los sentidos, contemplar la belleza, es profundamente humano y humanizador. Hacerlo ante Dios, es orar. Cuchicheando o cantando, con frases enteras o medias palabras, con escritos de otros o tartamudeando… es orar. Ponerse en intimidad íntima, juntarse con un grupo en sintonía de corazones, ritualizar en una gran asamblea… son formas distintas y hermosas de buscar expresar la sed que tenemos de fuentes vivas para el espíritu.



Buscar, antes que encontrar. Anhelar, antes que poseer. Reconocer, antes que argumentar. Acoger, antes que formular. Escuchar, antes que hablar… con Dios. Quizás eso es emprender el viaje apertura del corazón al Misterio. El corazón tiene cosas que decir. El corazón tiene oídos para escuchar. Ponerle el audífono espiritual, el micrófono para amplificar… y que la comunicación con Dios tenga lugar: eso es orar.



Quizás estamos en un buen momento para orar. Puede que los adultos de esta generación aprendiéramos a rezar, a recitar oraciones incluso con palabras severas y puede que hasta por obligación y bajo pena y miedo de cualquier castigo. A lo mejor es el momento de soltar los labios, abrir las ventanas y dejar que entre Dios donde había entrado una moral religiosa vestida de cumplimientos que poco calentaban por dentro o que poco cambiaban la vida de quien quiere ser feliz y hacer felices a los demás.



Y… cuando perdemos… ¡Ay, cuando perdemos! El corazón enmudece, el corazón se arruga, el corazón quiere gritar, el corazón no entiende… Puede ser un momento para orar. Orar en la pérdida, en la desolación, cuando nos habita el sinsentido, cuando la soledad sabe amarga, orar porque necesitamos que alguien nos entienda y porque necesitamos decir que no entendemos.



Hemos querido poner negro sobre blanco en estas páginas para intentar ayudar a alguna persona que necesite “un cable” para abrir el corazón y liberarse buscando la intimidad con Dios, individual o grupalmente.



Reconocemos que nuestro deseo es ambicioso, que la situación de cada quien es diferente. Hay quien dejó de orar hace tiempo, como también quien no adquirió el hábito. Hay quien lo hace con textos de otros (Salmos, Himnos, libros, etc.). No falta quien desea hacerlo en la soledad, con pocas palabras, y quien prefiere la familia o la asamblea religiosa para compartir la intimidad con Dios. Por eso, confiamos en que a cada quien le puedan servir estas páginas de una manera diferente, personal.

